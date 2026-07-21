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Общество

Банки и МФО в России будет уведомлять заемщиков о договоре через «Госуслуги»

Госдума обязала банки и МФО уведомлять граждан о кредитах через «Госуслуги»
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 1 октября 2027 года обяжет кредитные и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан о заключении с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности от него отказаться через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

Закон направлен на то, чтобы информировать граждан о заключенных от их имени кредитных договорах и займах, предотвращая тем самым оформление таких договоров без согласия заемщика либо с согласием, полученным под воздействием мошенников.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что граждане через «Госуслуги» будут получать быстрые уведомления о кредитах, и эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя.

Согласно новому закону, банки и микрофинансовые организации будут обязаны через квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) в течение 15 минут после подписания договора направлять заемщику в личный кабинет на «Госуслугах» уведомление, содержащее процентную ставку на день подписания, сумму кредита или лимит, срок возврата, а при наличии периода охлаждения — и возможность отказаться от договора. Для этого кредиторы заключат с КБКИ договоры об информационных услугах, а сами бюро к 1 июня 2027 года наладят безвозмездное взаимодействие с порталом через систему межведомственного электронного взаимодействия.

При этом данные о процентной ставке не будут включаться в кредитный отчет и не станут доступны другим кредиторам — эта информация останется известной только самому заемщику.

Ранее депутат Миронов призвал заменить МФО государственным микрокредитованием.

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