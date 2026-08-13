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Россиянам рассказали, что делать в случае мошенничества при трудоустройстве за рубежом

Юрист Антонян назвала действия в случае обмана при трудоустройстве за рубежом
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые столкнулись с мошенничеством при трудоустройстве за рубежом, следует сохранить все доказательста обмана. Об этом ТАСС рассказала заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета Елена Антонян.

Она пояснила, что при обнаружении обмана необходимо прекратить перевод денег и сохранить все доказательства: переписку, объявления о вакансии, договоры, чеки, банковские реквизиты, номера телефонов, электронные адреса, фотографии документов, голосовые сообщения. Если деньги были переведены только что, нужно как можно оперативнее обратиться в банк и сообщить о мошеннической операции. Одновременно с этим необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Антонян отметила, что если обман обнаружился уже за пределами России, то кроме местной полиции, следует обращаться в консульство РФ. Особенно важно это сделать как можно скорее, если мошенники забрали документы, ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять лишнюю работу, угрожают ему или требуют «отработать долг». В этом случае речь уже может идти о значительно более опасных преступлениях, таких как эксплуатациия человека и торговля людьми.

10 августа россиянам назвали пять признаков поддельного рабочего чата.

Ранее депутат рассказал, как мошенники наживаются на подготовке россиян к школе.

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