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Общество

Депутат рассказал, как мошенники наживаются на подготовке россиян к школе

Депутат Чернышов: мошенники пользуются спешкой россиян при подготовке к школе
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Для мошенников период, когда россияне начинают готовить детей к школе, становится одним из пиков активности. Они используют в свою пользу тот факт, что родители заняты, спешат и не всегда успевают перепроверять информацию, получая из чатов в мессенджерах десятки сообщений, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Говоря о наиболее опасных моментах, в первую очередь он призвал настороженно относиться ко всем денежным сборам, подчеркнув, что часто аферисты создают чаты, которые с первого взгляда не отличить от обычных школьных переписок. Они выдают себя за педагогов или членов родительского комитета, выманивая деньги. Перед переводом важно убедиться, что реквизиты счета действительно принадлежат знакомому человеку, которому направляется платеж, подчеркнул депутат.

Еще одной распространенной схемой обмана он назвал сообщения от лица директора, завуча или классрука, в которых родителей просят перейти по ссылке якобы для подтверждения регистрации ребенка. Также могут попросить скачать приложение или перевести деньги за что-либо.

«В такой ситуации не стоит торопиться. Один звонок в школу поможет гораздо быстрее разобраться в ситуации, чем потом восстанавливать доступ к банковским сервисам или «Госуслугам»», — отметил Чернышов.

Он призвал россиян не доверять слепо сайтам, на которых предлагают записать ребенка в секцию или на дополнительные занятия, отметив, что перед началом учебного года мошенники создают множество таких поддельных страниц в интернете. Записывать ребенка в кружок следует только через официальные ресурсы, включая «Госуслуги».

Также парламентарий напомнил, что ощущение спешки, ситуация, когда человека торопят что-то сделать – это явный признак мошенничества. Важно брать перерыв, не спешить переходить по ссылке или осуществлять денежный перевод – иногда такие минуты раздумий спасают от попадания в ловушку, заключил депутат.

До этого эксперты предупредили, что мошенники начали обманывать родителей, используя в качестве предлога проверку банковских карт их детей. По словам специалистов, родителям рассылают фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей и требуют для проверки срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Она ведет на поддельный сервис, который якобы предоставляет мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних.

Через такие схемы аферисты получают личные данные человека, включая сканы паспортов, свидетельств о рождении, логины и пароли от мобильного банкинга.

Ранее в МВД РФ перечислили основные предлоги телефонных мошенников.

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