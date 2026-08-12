Грузия передала Абхазии партию топлива

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что центральные власти на днях отправили в Абхазию топливо для восполнения возникшего там дефицита. Его слова приводит ТАСС.

«Да, мы поставили туда [топливо], но надо отметить, что не мы конкретно, а бизнес», — сказал премьер Грузии.

До этого в СМИ появилась информация о возникшем дефиците топлива в Абхазии. Распространялись видеокадры очередей на АЗС.

10 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на абхазского премьера Владимира Делба сообщило, что из России в Абхазию в ближайшее время поступит более тысячи тонн бензина.

5 августа Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии на Ингурской ГЭС. Грузия также столкнулась с масштабным блэкаутом — третьим за последние две недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии объяснил невозможность восстановления дипотношений с Россией.