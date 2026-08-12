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Бизнес

Росстат оценил рост ВВП РФ во втором квартале

Росстат заявил о росте ВВП России на 1,3% во втором квартале
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Экономика РФ во втором квартале текущего года выросла на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Об этом говорится в отчете Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в II квартале 2026 года относительно соответствующего периода 2025 года, по предварительной оценке, составил 101,3%», — говорится в отчете.

Предварительная оценка ВВП РФ за второй квартал 2026 года выполнена на основе производственного метода.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что российская экономика успешно справляется с вызовами и ограничениями.

Он подтвердил свои слова тем, что инфляция в стране снижается, а безработица остается на минимальном уровне. Глава МЭР обратил внимание, что в стране продвигаются крупные проекты — в инфраструктуре, отраслях экономики, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ.

Ранее аналитики снизили прогноз роста ВВП России на 2026 год.

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