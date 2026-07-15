ЦБ РФ: аналитики снизили прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,6%

Аналитики пересмотрели в сторону снижения прогноз роста ВВП России: на 2026 год — до 0,6% и на 2027-й — до 1,3%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на июльский макроэкономический опрос Банка России (ЦБ РФ).

При этом оценки на 2028 и 2029 годы не изменились — они составляют 1,7% и 1,8% соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста экономики также сохранилась на уровне 1,7%.

Вместе с тем аналитики ухудшили прогноз по инфляции. Сейчас они ожидают, что в 2026 году она составит 6,2% вместо 5,3%, как прогнозировалось ранее, а в 2027 году — 4,6%. Участники опроса считают, что к целевому показателю в 4% рост потребительских цен приблизится лишь в 2028-29 годах.

В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что российская экономика успешно справляется с вызовами и ограничениями.

Он подтвердил свои слова тем, что инфляция в стране снижается, а безработица остается на минимальном уровне. Глава МЭР обратил внимание, что в стране продвигаются крупные проекты — в инфраструктуре, отраслях экономики, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.