Архитектор объяснил, как решить проблему нехватки кадров в строительной отрасли РФ

Академик Международной академии Архитектуры в Москве (МААМ), почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) Дмитрий Фесенко в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал недавнее заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о нехватке кадров в строительной отрасли.

По словам эксперта, у России есть ресурсы для повышения производительности труда в данной сфере. Они связаны прежде всего с новыми технологиями. К примеру, речь о модульном строительстве, которое развивается последние несколько лет и касается в основном малоэтажного строительства, отметил Фесенко.

«Во-вторых, это CLT- Cross Laminate Timbo, перекрестно склеенная древесина. У нас уже в Вологодской области есть такая линия и они уже строят, в том числе и многоэтажные дома. Благодаря тому, что панели деревянные, они в шесть раз легче, чем бетон, соответственно, там меньше фундамента, дешевле, меньше котлован», — продолжил академик.

Также он упомянул 3D-принтинг, который продолжает активно развиваться.

6 августа Хуснуллин заявил, что строительному комплексу России на сегодняшний день не хватает порядка 200 тыс. человек, это слишком много для развития отрасли.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь призвал не надеяться на решение проблемы с нехваткой строителей за счет привлечения мигрантов, так как в России приняли 22 федеральных закона по этой теме, и их надо исполнять.

Ранее Хуснуллин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в России.