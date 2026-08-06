Хуснуллин оценил нехватку строителей в России

Строительному комплексу России на сегодняшний день не хватает порядка 200 тыс. человек, это слишком много для развития отрасли. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

При этом спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал ведомство не надеяться на решение проблемы с нехваткой строителей за счет привлечения мигрантов, так как в России приняли 22 федеральных закона по этой теме, и их надо исполнять.

В июле вице-премьер сообщил, что в 2026 году наблюдается небольшое снижение ввода жилья в России.

В мае Хуснуллин уже заявлял, что строительная отрасль в России испытывает нехватку трудовых ресурсов. Он отмечал, что дальнейший рост развития стройки и развития экономики без информационных технологий с использованием искусственного интеллекта невозможен. Хуснуллин отмечал, что производительность труда в строительной отрасли должна вырасти на 22% до конца текущего десятилетия.

Ранее россиян предупредили о скрытых ловушках рассрочки в новостройках.