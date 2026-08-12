Назван размер минимального пособия по больничному в сентябре

В сентябре за один день больничного россиянам заплатят минимум 903,10 рубля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Специфика расчета минимального размера пособия по временной нетрудоспособности увязана с отношением МРОТ к числу календарных дней в соответствующем месяце. В августе — 31 день, а в сентябре — 30 дней. Так, минимальное пособие по временной нетрудоспособности в августе равно 873,97 рубля в день, в сентябре — 903,10 рубля. Это на 155 рублей больше, чем годом ранее. В сентябре 2025 года оно составляло 748 рублей. Рост связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22440 рублей до 27093 рублей», — отметил Балынин.

По его словам, в августе минимальное пособие по больничному за 12 дней составит 10487,64 рубля, а в сентябре — 10837,2 рубля (на 349,56 рубля больше, или на 3,33%). По сравнению с сентябрем 2025 года рост составит 1861,2 рубля, добавил экономист.

Он напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а последующие — Социальный фонд России. Балынин добавил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц. Соответственно, гражданин получит выплаты за его вычетом, заключил экономист.

Ранее Соцфонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году.