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Бизнес

Соцфонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году

Максимальный размер больничного в РФ составляет почти 7 тыс. рублей в день
АНО «Национальные приоритеты»

Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда (Соцфонд) РФ в «Макс».

«Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 руб. в день», — говорится в сообщении ведомства.

В Соцфонде напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньше МРОТ (минимальный размер оплаты труда) за полный календарный месяц. В 2026 году — это 27093 рубля.

До этого сообщалось, что с 1 августа 2026 года самозанятые в России получили право на оплачиваемые больничные в рамках эксперимента по добровольному страхованию. Участник эксперимента сам выбирает с какой суммы оплачивать взносы — с 35 тысяч или с 50 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от базы, то есть 1344 рубля или 1920 рублей соответственно. Право на выплату в таком случае возникает через шесть месяцев после начала участия.

Сумма, выплачиваемая гражданам в данном случае, варьируется от 60% до 100%.

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