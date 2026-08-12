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Бизнес

Эксперт рассказал росте медианной зарплаты в России

Эксперт Балынин: медианная зарплата в России за пять лет выросла на 85%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Медианная заработная плата россиян за пять лет увеличилась на 85%. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что в 2021–2025 годах медианная зарплата возросла с 35 370 рублей до 65 307 рублей. При этом средняя зарплата увеличилась на 78%, с 57 244 рублей до 101 784 рублей.

Балынин отметил, что соотношение между средней и медианной зарплатами в 2021 году составляло 1,62, а в 2025 году — 1,56. Он уточнил, что по итогам 2026 года это соотношение продолжит постепенно сокращаться и достигнет значения в 1,52-1,55.

По мнению эксперта, в конце нынешнего года медианная зарплата россиян может увеличиться примерно на 12,5-21%, до 73,5-79 тыс. рублей.

7 августа Балынин рассказал, что средняя зарплата россиян за год выросла на 12%, и темпы ее увеличения оказались примерно в 2–2,5 раза выше инфляции. По его словам, факторами уверенного роста средних зарплат являются ускоренное по сравнению с инфляцией увеличение минимального размера зарплат и ситуация на рынке труда.

Ранее россиянам рассказали, как просить повышения зарплаты.

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