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Общество

Россиянам рассказали, как правильно просить повышение зарплаты

Эксперт Захаров: вопрос повышения зарплаты может решаться разными способами
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Для того чтобы добиться повышения заработной платы, разговор с работодателем следует подкреплять данными о ситуации на рынке труда, так как это повышает шансы на успех. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Специалист отметил, что вопрос повышения зарплаты для разных категорий сотрудников решается разными способами. В крупных компаниях он зачастую обсуждается через профсоюзы, в то время как для топ-менеджеров действуют индивидуальные договоренности. В небольших организациях размер оплаты труда обычно обсуждается лично с каждым сотрудником.

При этом, по словам эксперта, сейчас из-за кадрового дефицита работодатели стали чаще идти на компромисс. Если раньше при большом выборе кандидатов компании не были заинтересованы в переговорах, то теперь нехватка работников вынуждает искать взаимоприемлемые решения, которые нередко оказываются выгодными для сотрудников.

При этом сам по себе разговор с руководителем не является гарантией повышения дохода. Прежде чем обсуждать зарплату, необходимо изучить предложения на рынке и сравнить их со своим текущим уровнем оплаты.

«Для того, чтобы вести такие переговоры, надо зайти и посмотреть, какие вакансии предлагаются за то же самое, что я делаю на текущем рабочем месте. Если рынок предлагает зарплату больше, то можно просто распечатывать эти вакансии или посылать ссылки работодателю и начальнику. Достаточно сказать, что либо я ухожу вот туда, либо я хочу столько же, сколько предлагают на рынке труда. Но всегда надо ориентироваться на эти показатели», — подчеркнул специалист.

Росстат до этого сообщил, что в течение 10 лет средняя заработная плата в России возросла почти в три раза. Так, в апреле этого года средняя зарплата в стране составила 109 052 рубля. В апреле 2016 года среднестатистический россиянин получал 36 947 рублей в месяц.

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