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Бизнес

Названа самая доступная рыба в РФ

В ВАРПЭ заявили, что путассу стала самой доступной рыбой в России
SergeyNikolaevich/Shutterstock/FOTODOM

В России самой доступной рыбой стала путассу — ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) по результатам исследования торговых предложений.

Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место заняла каспийская тюлька: ее средняя цена — 95 рублей за килограмм. Следом идут черноморская килька за 97 руб. и атлантическая сельдь за 110 руб. за килограмм.

Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, первый раз организация провела такое исследование три года назад и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только три вида рыб. При этом путассу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина — рост вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.

Также он отметил, что в прошлый раз мойва вошла в пятерку лидеров. Сейчас атлантическая мойва постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. Средняя отпускная цена на нее — 330 руб. за килограмм, а все предложения — импортные.

«Причина — остановка промысла, из-за отсутствия квоты наши рыбаки уже два года не могут ловить ее», — пояснил Зверев.

До этого сообщалось, что общий долг российских компаний в сфере рыболовства и переработки рыбы по итогам первых трех месяцев года составил 1,1 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем задолженности увеличился на 7%. Зверев допустил, что во втором квартале долг может продолжить рост.

Ранее россиянам назвали самые полезные для здоровья виды рыбы.

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