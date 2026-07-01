Российские производители рыбы задолжали рекордную сумму

Общий долг российских компаний в сфере рыболовства и переработки рыбы по итогам первых трех месяцев года составил 1,1 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, пишут «Ведомости».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем задолженности увеличился на 7%. Глава ВАРПЭ Герман Зверев допустил, что во втором квартале долг может продолжить рост.

Кирилл Костына, управляющий директор по крупному бизнесу Россельхозбанка, связал такую сумму с масштабными инвестиционными проектами, запущенными с 2019 по 2023 год. По его словам, в тот период предприятия привлекали средства для участия в аукционах на право вылова краба и рыбы, а после побед были вынуждены выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Специалисты не считают текущую долговую нагрузку критичной для отрасли, однако отмечают ухудшение финансовых результатов. В первом квартале прибыль рыбодобытчиков сократилась почти вдвое — до 32 млрд рублей. В то же время у переработчиков рыбы прибыль выросла на 9% и достигла 11,7 млрд рублей.

Иной точки зрения придерживается Сергей Тарусов, председатель правления Рыболовецкого колхоза имени Ленина (одно из ведущих предприятий Камчатки). Он охарактеризовал размер долга как чрезмерный, отметив, что почти вся выручка уходит на погашение процентов по кредитам, а большая часть инвестпроектов приостановлена.

Аналитик из Walnut Capital Григорий Сучков обратил внимание на то, что рыбопромышленники получают от государства меньше поддержки, чем аграрный сектор, и не имеют доступа к льготным займам. На фоне падения объемов вылова и снижения потребления рыбной продукции на душу населения, по его мнению, у предприятий нет ресурсов для улучшения ситуации.

Эксперт полагает, что дальнейшее развитие событий будет определяться государственной политикой. Если текущие финансовые условия не изменятся, часть компаний может обанкротиться, а инвестиционная активность еще больше снизится.

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