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Наука

Россиянам назвали самые полезные для здоровья виды рыбы

ПНИПУ: красная и белая рыба одинаково ценны, но по-разному полезны для организма
Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOM

В честь Международного дня рыболовства ученая Пермского Политеха разобрала семь видов рыбы, которые стоит включить в рацион. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Цвет мяса рыбы определяется содержанием миоглобина — белка для длительных физических нагрузок. Красная рыба богаче омега-3 и витамином D, белая содержит меньше жира, но больше йода и селена.

«Говорить, что красная рыба однозначно полезнее белой, — упрощение. Обе категории ценны, и выбор зависит от конкретных целей питания», — подчеркнула Нина Вишневская, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук.

Скумбрия — один из лидеров по содержанию витамина B12 (более 300% суточной нормы в 100 г) и укрепляет сердечно-сосудистую систему. За короткий жизненный цикл она не успевает накапливать ртуть. Нерка из-за отсутствия характерного рыбного запаха подходит для детского питания и после консультации с педиатром может вводиться в рацион с восьми месяцев. Форель с нулевым гликемическим индексом рекомендована людям с диабетом и ожирением, однако крупные экземпляры успевают накапливать ртуть.

Из белых рыб сельдь Вишневская называет природным антидепрессантом: аминокислота триптофан в ее жире служит строительным материалом для серотонина. Анчоусы, которых нередко едят целиком, — ценный источник кальция: 100–150 г покрывают до 22% суточной нормы. Минтай с рекордным содержанием йода и калорийностью около 70 ккал на 100 г остается идеальным диетическим продуктом и основой для крабовых палочек, хотя при промышленной обработке большинство полезных свойств теряется. Палтус выделяется докозагексаеновой кислотой — она улучшает сумеречное зрение до 25%.

«При всей пользе рыбы важен способ приготовления: отварная и запеченная дают максимум питательных веществ. Соленая форма, как в случае с сельдью, противопоказана при гипертонии и болезнях почек», — резюмировала Нина Вишневская.

Ранее врач назвала недостатки обезжиренных молочных продуктов.

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