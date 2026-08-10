Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Названы два региона России, где работающие пенсионеры получают больше 35 тыс. рублей

ТАСС: в Ненецком и Чукотском АО работающие пенсионеры получили выше 35 тыс. руб.
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

В июле средняя пенсия выше 35 тыс. руб. среди работающих россиян выплачивалась в двух российских регионах, передает ТАСС со ссылкой на статистику.

Согласно данным Соцфонда РФ, в Ненецком автономном округе работающие пенсионеры получали 35,8 тыс. руб., а на Чукотке — 39,4 тыс. руб.

Как отмечает агентство, в июле средний размер пенсии по стране у работающих граждан составил 23 750 руб.

До этого аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, что с августа в России поменялись некоторые пенсионные выплаты. Нововведения коснулись работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних граждан и бывших летчиков и шахтеров. Так, максимальная прибавка к выплате работающих пенсионеров составила 470,28 руб., если они зарабатывают минимум 68 975 руб. в месяц до вычета подоходного налога. Перерасчет их страховых пенсий произошел автоматически.

А накопительную пенсию проиндексировали на 17,3%. Это затронуло примерно 136 тыс. граждан. Средний размер этой выплаты составлял около 1,6 тыс. руб. каждый месяц. После индексации она достигла 1876,8 руб.

Ранее стало известно, какую работу чаще всего ищут российские пенсионеры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!