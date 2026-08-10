Названы два региона России, где работающие пенсионеры получают больше 35 тыс. рублей

В июле средняя пенсия выше 35 тыс. руб. среди работающих россиян выплачивалась в двух российских регионах, передает ТАСС со ссылкой на статистику.

Согласно данным Соцфонда РФ, в Ненецком автономном округе работающие пенсионеры получали 35,8 тыс. руб. , а на Чукотке — 39,4 тыс. руб .

Как отмечает агентство, в июле средний размер пенсии по стране у работающих граждан составил 23 750 руб .

До этого аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, что с августа в России поменялись некоторые пенсионные выплаты. Нововведения коснулись работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних граждан и бывших летчиков и шахтеров. Так, максимальная прибавка к выплате работающих пенсионеров составила 470,28 руб., если они зарабатывают минимум 68 975 руб. в месяц до вычета подоходного налога. Перерасчет их страховых пенсий произошел автоматически.

А накопительную пенсию проиндексировали на 17,3%. Это затронуло примерно 136 тыс. граждан. Средний размер этой выплаты составлял около 1,6 тыс. руб. каждый месяц. После индексации она достигла 1876,8 руб.

Ранее стало известно, какую работу чаще всего ищут российские пенсионеры.