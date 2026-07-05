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С августа у четырех категорий россиян изменится размер пенсии

Аналитик Киселева: с 1 августа пенсию в РФ повысят четырем категориям граждан
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С августа в России поменяются некоторые пенсионные выплаты, сообщила «Прайму» аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Он уточнила, что нововведения коснутся работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних граждан и бывших летчиков и шахтеров. Так, максимальная прибавка к выплате работающих пенсионеров составит 470,28 руб., если они зарабатывают минимум 68 975 руб. в месяц до вычета подоходного налога. Перерасчет их страховых пенсий произойдет автоматически.

Киселева рассказала, что накопительную пенсию проиндексируют на 17,3%. Это затронет примерно 136 тыс. граждан. Средний размер этой выплаты сейчас составляет около 1,6 тыс. руб. каждый месяц. После индексации она достигнет 1 876,8 руб.

По словам аналитика, россияне, которым в июле исполнится 80 лет, будут получать с августа удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Она составит 19 169,38 руб. Кроме того, им полагается надбавка за уход в размере 1 413,86 руб.

А 120 тыс. бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и 480 тыс. работникам угольной промышленности с августа пересчитают ежемесячную специальную доплату к пенсии. Ее размер зависит от среднероссийской зарплаты, стажа и категории риска. У летчиков речь обычно идет о сумме примерно в 30 тыс. руб., а у угольщиков — о 6 тыс. руб., заключила специалист.

Ранее россиянам объяснили, из-за чего могут приостановить выплату пенсии.

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