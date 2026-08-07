Губернатор рассказал, к чему приведет развитие Северного морского пути

Развитие Северного морского пути изменит мировую логистику. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС губернатор Архангельской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский.

«Севморпуть и его полноценное использование приведет в конечном счете к изменению географии и логистики мировой экономики, это 100%», — подчеркнул он.

По словам губернатора, на трассу возможен допуск иностранных судов ледового класса.

«Смотря на каких условиях допускать, смотря насколько у нас будет хватать собственного ледокольного флота для обеспечения потребностей всех участников Северного морского пути», — отметил Цыбульский.

Как уточнил глава Архангельской области, РФ может такие суда допускать на условиях аренды или самостоятельной проводки. При этом он добавил, что в данном вопросе существует множество нюансов, которые нужно обсуждать.

26 июля президент Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ заявил, что в Арктике Россия чувствует себя спокойно и уверенно. Глава государства пояснил, что международное право на стороне России. Кроме того, у страны есть возможности защищать свои интересы в регионе в полном объеме.

Ранее Путин призвал не допустить «зависания» работы по ледоколам «Ленинград» и «Сталинград».