В Киргизии рассказали, когда ждут поступления ГСМ из России

Первый вице-премьер Киргизии Амангельдиев: ГСМ из России поступит в августе

Первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев рассказал ТАСС, что ГСМ горюче-смазочные материалы из России поступит в республику до конца августа.

По словам Амангельдиева, контракты на поставку уже подписаны.

«В течение двух недель — до конца месяца — ГСМ начнут поступать из России в объеме 100 тыс. тонн в месяц», — добавил он.

Амангельдиев подтвердил, что на некоторых заправках республики наблюдается отсутствие отдельных видов топлива, поэтому Россия также поставит Киргизии топливо.

6 августа президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума заявил, что Россия является основным направлением для продвижения киргизской продукции.

Жапаров выразил надежду, что присутствие киргизской продукции будет существенно расширено на российском рынке, что сможет открыть новые возможности для обеих стран.

Ранее Киргизия договорилась с Россией о ежемесячных поставках горючего.