Названа одна из важнейших проблем строительной отрасли России

Строительная отрасль в России испытывает нехватку трудовых ресурсов, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 14 мая, заместитель главы правительства выступил на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие проходит в столице Татарстана с 12 по 17 мая.

«Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов. Мы из года в год растем, за последние шесть лет мы выросли на 34%. И, конечно, дальнейший рост развития стройки и вообще развития экономики без информационных технологий с использованием искусственного интеллекта невозможен», — отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что производительность труда в стройотрасли должна вырасти на 22% до конца текущего десятилетия.

В марте журналисты ТАСС писали, что Совет Федерации России направил профильным ведомствам рекомендации рассмотреть вопрос «о разработке мер поддержки молодых перспективных кандидатов наук и аспирантов», которые планируют работать в строительной сфере. Минпросвещения, Минобрнауки и Минстрою было предложено изучить вопрос о закреплении обязательной отработки по специальности для выпускников строительных вузов, обучавшихся на бюджете.

