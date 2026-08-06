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Бизнес

Риелторы не согласились возвращать деньги за свои услуги при отмененных сделках

Риелтор Забаров: возврат денег за отмененную сделку сыграет на руку мошенникам
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Если в России обяжут риелторов возвращать деньги за свои услуги при отменённых судом сделках, то это лишь развяжет руки мошенникам, убеждён риелтор Сергей Забаров. В беседе с «Ридусом» он заявил, что доказать злой умысел посредников будет непросто, а вот возможность переложить на них ответственность поможет аферистам.

Эксперт подчеркнул, что если на момент заключения сделки были предоставлены все необходимые документы, а намерения сторон никак не были связаны с потенциальным мошенничеством, то юридически доказать недобрые намерения риелторов не удастся. В то же время выставить его «крайним» в случае обмана будет несложно, убеждён специалист.

«Появляется лазейка, развязывающая руки для мошенников — можно продать недвижимость нечестным путём, а потом сказать «это риелтор во всём виноват, а я вообще не хотел этого делать». Какая-то неправильная история»,
— заявил Забаров.

Он добавил, что на сегодняшний день при продаже квартиры на вторичке риелторы берут комиссию в районе 2,5–3% от стоимости недвижимости, а при срочных сделках до 5–7%.

Напомним, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана. Силовики намерены включить этот пункт в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству, распространив его на ситуации, когда суд признаёт сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована, в частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов.

Ранее россиянам рассказали о мошеннической схеме с арендой квартир.

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