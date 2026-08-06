В РФ предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана

«Ведомости»: россиянам могут возвращать деньги за услуги риелторов при обмане

МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству.

По информации издания, силовики предлагают возвращать деньги за услуги риелторов, если суд признает сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована, в частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов.

Отмечается, что после усиления антифрод-процедур мошенники все чаще выбирают преступления, связанные с отчуждением недвижимости.

13 июля «Известия» писали, что телефонные мошенники уже разработали механизмы обхода блокировок со стороны банков после принятия закона «Антифрод 2.0».

По информации издания, аферисты разъясняют в профильных чатах, как проводить украденные деньги через карты дропов и делать переводы между физлицами в новых условиях, после принятия закона.

Ранее выяснилось, что мошенники стали реже подделывать сайты российских банков.