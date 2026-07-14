Россиянам рассказали о мошеннической схеме с арендой квартир

Мошенники активно используют схему обмана, связанную с арендой квартир. Они создают объявления с использованием фотографий из интернета и вынуждают перевести им предоплату за якобы бронирование жилья, сообщил RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Он отметил, что незнакомым лицам переводить предоплату нельзя – важно всегда осматривать квартиру лично, встречаться с собственником.

«Не соглашайтесь на «бронирование» без личного осмотра квартиры и проверки документов. Если вас торопят с оплатой — это может быть мошенничество», — предупредил эксперт.

Он также призвал не забывать о важности применения двухфакторной аутентификации на всех сервисах, так как это эффективный способ предотвращения мошенничества в случае, если они сумеют перехватить код активации аккаунта. Кроме того важно никому не отправлять и не вводить на незнакомых сайтах коды из смс и push-уведомлений, а также всегда проверять адреса сайтов и дату их создания через специальные открытые Whois-сервисы, заключил специалист.

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