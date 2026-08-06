Россия получила рекордный объем турецкой ежевики

Россия в июне текущего года увеличила импорт ежевики из Турции до исторического максимума, заплатив за ягоду $138,6 тыс. Об этом сообает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.

Отмечается, что это максимальная сумма за всю историю наблюдений, начиная с 2013 года.

Россия закупает турецкую ежевику нерегулярно. В последний раз поставки были зафиксированы в июне 2024 года и сумма закупок тогда составила всего $42 тыс.

При этом популярностью на рынке России пользуются, помимо ягод, и турецкие фрукты: импорт персиков и нектаринов в июне вырос почти вдвое в годовом выражении — до $68,2 млн, слив — до $2,5 млн с $2,4 млн годом ранее.

В мае сообщалось, что за первые три месяца 2026 года экспорт российской агропромышленной продукции (АПК) в Турцию вырос на 54% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг $1,1 млрд. На первом месте оказалась пшеница, поставки которой на турецкий рынок увеличились в 4,3 раза, перевалив за $400 млн.

Ранее Россия ограничила импорт томатов из Турции.