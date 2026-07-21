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Бизнес

Россия ограничила импорт томатов из Турции

Минсельхоз России ограничил импорт томатов из Турции 20 тысячами тонн в год
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минсельхоз России ограничил импорт томатов из Турции объемом в 20 тысяч тонн в год, при этом совокупная квота для таких поставок увеличена на 100 тысяч тонн, до 600 тысяч тонн. Об этом свидетельствует приказ ведомства, размещенный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 января 2016 года Россия ограничила ввоз целого ряда турецких продуктов — это была ответная мера на инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими военно-воздушными силами (ВВС) в Сирии в конце ноября 2015 года. Запрет на помидоры отменили в ноябре 2017-го, а с мая 2018-го перестали лимитировать число компаний-экспортеров, установив при этом общую квоту на поставки в 50 тысяч тонн. В дальнейшем эту совокупную квоту постепенно повышали, и к 2023 году она достигла 500 тысяч тонн.

«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к постановлению правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1296... классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 «Томаты свежие или охлажденные», – 600 000 тонн, но не более 20 000 тонн ежегодно», — указано в приказе Минсельхоза.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. В Россельхознадзоре объяснили это ростом выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Ранее Россия ужесточила ограничения на ввоз товаров фурами из Эстонии.

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