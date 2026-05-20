Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно о рекордном росте экспорта российских продуктов в Турцию

Известия: поставки агропродукции из РФ в Турцию выросли на 54 %
Илья Наймушин/РИА «Новости»

За первые три месяца 2026 года экспорт российской агропромышленной продукции (АПК) в Турцию вырос на 54 % относительно аналогичного периода прошлого года и достигли $1,1 млрд. Такие данные «Агроэкспорта» приводят «Известия».

На первом месте оказалась пшеница, поставки которой на турецкий рынок увеличились в 4,3 раза, перевалив за $400 млн. За ней следует подсолнечное масло с результатом в $340 млн. Третье место досталось кукурузе. Ее Турция стала закупать в 6,5 раз больше, на сумму $88 млн. Также в 16 раз (до $56 млн) подскочили поставки ячменя.

До этого сообщалось, что с 1 по 20 февраля Россия экспортировала 1,66 млн тонн пшеницы. Крупнейшим покупателем традиционно стал Египет, импортировавший 416,9 тысячи тонн, что на 42% меньше, чем в прошлом году. На втором месте расположилась Кения, на третьем — Турция. Поставки в Турецкую Республику выросли почти в 2,9 раза, достигнув 214,2 тысячи тонн.

Ранее Путин одобрил создание национального семеноводческого центра.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!