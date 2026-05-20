Стало известно о рекордном росте экспорта российских продуктов в Турцию

За первые три месяца 2026 года экспорт российской агропромышленной продукции (АПК) в Турцию вырос на 54 % относительно аналогичного периода прошлого года и достигли $1,1 млрд. Такие данные «Агроэкспорта» приводят «Известия».

На первом месте оказалась пшеница, поставки которой на турецкий рынок увеличились в 4,3 раза, перевалив за $400 млн. За ней следует подсолнечное масло с результатом в $340 млн. Третье место досталось кукурузе. Ее Турция стала закупать в 6,5 раз больше, на сумму $88 млн. Также в 16 раз (до $56 млн) подскочили поставки ячменя.

До этого сообщалось, что с 1 по 20 февраля Россия экспортировала 1,66 млн тонн пшеницы. Крупнейшим покупателем традиционно стал Египет, импортировавший 416,9 тысячи тонн, что на 42% меньше, чем в прошлом году. На втором месте расположилась Кения, на третьем — Турция. Поставки в Турецкую Республику выросли почти в 2,9 раза, достигнув 214,2 тысячи тонн.

Ранее Путин одобрил создание национального семеноводческого центра.