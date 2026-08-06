Стало известно о снижении стоимости проживания в пятизвездочных отелях России

«Туту»: проживание в пятизвездочных отелях России подешевело на 10,6% за год

Стоимость суток проживания в пятизвездочных отелях России снизилась в среднем на 10,6% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис путешествий «Туту».

В публикации отмечается, что в первом полугодии 2026 года ночь в таких отелях стоила в среднем 15,6 тыс. рублей. Средняя стоимость ночи по всем типам размещения за тот же период снизилась на 2,8%.

В четырехзвездочных отелях России цена за ночь составляла 8,2 тысячи рублей и подешевела на 1,8%. Трехзвездочные отели за первые шесть месяцев подорожали на 3,2% (5 тыс. рублей за ночь), а отели от одной до двух звезд — на 3,4%, до 3,6 тыс. рублей.

По данным сервиса, больше всего за год выросла стоимость ночи выросла в отелях без звезд, на 10,3% (4,9 тыс. рублей).

По словам директора по развитию отельного рынка «Туту» Юрия Вьюшина, спрос в верхнем сегменте проживания меняется, а отели меняют тарифы, чтобы удержать загрузку.

До этого сообщалось, что турпоток из России на курорты Антальи в июне сократился на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ранее стал известен город с самым резким ростом спроса среди туристов из России.