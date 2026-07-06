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Российские туристы стали меньше ездить в одно популярное место для отдыха

АТОР: турпоток из РФ в Анталью сократился на 4% по сравнению с прошлым летом
Jan Woitas/DPA/Global Look Press

Турпоток из России на курорты Антальи в июне сократился на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальные данные местного аэропорта.

Несмотря на снижение, россияне по-прежнему занимают первое место по доле в зарубежном турпотоке в Анталью: на них приходится 29%, то есть практически каждый третий отдыхающий приезжает в эту турецкую провинцию из РФ.

Совокупный поток зарубежных туристов в Анталью в июне упал на 10,6% — до 1 954 744 человек. Сокращение произошло по всем основным странам, откуда традиционно приезжают путешественники: Германия потеряла 18,5%, Великобритания — 16,2%, Казахстан — 17,7%, Польша — 5,1%. Положительную динамику продемонстрировала только Украина, турпоток из нее увеличился на 3% — но в АТОР считают, что это случайное колебание.

Наибольшей популярностью, судя по бронированию отелей, у россиян пользовался отдых в Кемере (26,7%), Аланье (23,4%), Сиде (23,3%) и Белеке (16,8%). Саму Анталью выбирали менее 10% туристов из РФ. Более половины бронирований совершались семьями с детьми.

При этом аналитики отмечают прирост доли тех, кто выбирал для размещения пятизвездочные отели, — с 66,5% до 73,9%. Параллельно доля российских туристов, предпочитавших трехзвездочные отели, сократилась с 8,6% до 5,7%.

Аналитики АТОР отмечают, что по ценам Турция проигрывает Египту и странам Юго-Восточной Азии. Однако, по их оценке, падение турпотока из РФ обусловлено не ценовыми предпочтениями россиян, а изменениями в полетных программах ключевых авиакомпаний, у которых выкупают места туроператоры.

Ранее стал известен город с самым резким ростом спроса среди туристов из России.

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