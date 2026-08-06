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Бизнес

Движение судов через Ормузский продолжает оставаться на минимальном уровне

CNN: за 24 часа Ормузский пролив пересекли 10 коммерческих судов
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

За последние сутки через Ормузский пролив прошли по меньшей мере 10 коммерческих судов. Об этом, ссылаясь на данные портала отслеживания судов MarineTraffic, сообщает американский телеканал CNN.

Семь грузовых судов вошли в Персидский залив, а вышли в Оманский залив три судна.

Телеканал отмечает, что за тот же период Баб-эль-Мандебский пролив пересекли не менее 19 коммерческих судов. Шесть грузовых судов и четыре танкера вошли в Красное море, а шесть грузовых судов и три танкера девять вышли в Аденский залив.

5 августа сообщалось, что Иран и Оман по итогам переговоров согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода через Ормузский пролив.

До этого портал Axios писал, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.

ВС США ответили на угрозы КСИР блокировать движение судов в Ормузском проливе.

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