Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Иране согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив

Иран и Оман согласовали координаты безопасного маршрута через Ормузский пролив
Reuters

Иран и Оман по итогам переговоров согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в Telegram-канале.

По его словам, сейчас совместное заявление двух стран находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки. Он выразил надежду, что «некоторые третьи стороны» не будут чинить препятствий на пути к разрешению данной ситуации.

«Само по себе соглашение между Ираном и Оманом не может означать обеспечение безопасности пролива для проходящих судов», — сказал пресс-секретарь иранского МИД, отметив, что есть и другие факторы, дестабилизирующие ситуацию в Ормузском проливе. В частности «морская блокада и другие агрессивные и угрожающие действия со стороны США против Ирана».

Перед этим портал Axios писал, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и Вашингтон хочет объявить о нем 5 августа.

По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено. Весь приток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормузский пролив и в Аравийское море будет проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Ранее сухогруз был атакован в Ормузском проливе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!