В России за неделю подешевел бензин

Цены на бензин в России за неделю с 28 июля по 3 августа снизились на 1,09%. Это следует из данных Росстата.

За период с 28 июля по 3 августа средняя потребительская цена на бензин снизилась на 1,12 руб. — с 77,69 до 76,57 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива снизилась с 93,38 до 91,29 руб. за литр, что составило 1,57%.

По данным ведомства, стоимость бензина за неделю снизилась в 46 субъектах, но сильнее всего — в Севастополе (-15,1%), в Крыму (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%). Рост цен на бензин больше всего отмечен в Томской области и республике Хакасия — на 5,2% и 4,6% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за семь дней немного выросли — на 0,2%.

Перед этим Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела к владельцам автозаправочных станций (АЗС) в Нижегородской, Новосибирской областях, Пермском крае и республике Коми по признакам необоснованного увеличения цен на топливо. В ведомстве предупредили, что если будет установлен факт злоупотребления доминирующим положением на рынке, в том числе посредством установления и поддержания монопольно высокой цены на бензин, организации грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Ранее на Украине ограничили продажи дизеля на заправках.