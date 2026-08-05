Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В России за неделю подешевел бензин

Росстат: цены на бензин за неделю снизились на 1,09%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Цены на бензин в России за неделю с 28 июля по 3 августа снизились на 1,09%. Это следует из данных Росстата.

За период с 28 июля по 3 августа средняя потребительская цена на бензин снизилась на 1,12 руб. — с 77,69 до 76,57 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива снизилась с 93,38 до 91,29 руб. за литр, что составило 1,57%.

По данным ведомства, стоимость бензина за неделю снизилась в 46 субъектах, но сильнее всего — в Севастополе (-15,1%), в Крыму (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%). Рост цен на бензин больше всего отмечен в Томской области и республике Хакасия — на 5,2% и 4,6% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за семь дней немного выросли — на 0,2%.

Перед этим Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела к владельцам автозаправочных станций (АЗС) в Нижегородской, Новосибирской областях, Пермском крае и республике Коми по признакам необоснованного увеличения цен на топливо. В ведомстве предупредили, что если будет установлен факт злоупотребления доминирующим положением на рынке, в том числе посредством установления и поддержания монопольно высокой цены на бензин, организации грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Ранее на Украине ограничили продажи дизеля на заправках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!