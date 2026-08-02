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Бизнес

На Украине стали ограничивать продажу дизеля на заправках

На Украине АЗС ограничивают продажу дизеля до 50-100 литров на клиента
страна.ua

Сети автозаправочных станций на Украине начали вводить ограничения на продажу дизельного топлива. Об этом сообщает украинское издание Delo.ua.

По информации журналистов, в одни руки стали отпускать не более 50-100 литров дизеля. Чаще всего лимиты вводят на АЗС на трассах, где топливо массово закупают водители грузовиков — в последнее время им было выгоднее заправляться на точечных заправках, чем оптом на нефтебазах. К этому, в частности, привело существенное сокращение разницы между оптовой ценой и рознично, уточняет украинское СМИ.

На Украине средняя цена дизельного топлива к 31 июля выросла до 90,55 гривны (161,43 рубля) за литр. Дефицит дизеля связан с сокращением импорта из Европы и обмелением Дуная, которое вызвало проблемы и с речными поставками, вследствие чего операторы АЗС не успевают пополнять запасы. Украинские эксперты отмечают, что дизельное горючее на разных заправках будет периодически пропадать, полной остановки продаж они не ожидают.

До этого сообщалось, что на Украине возник дефицит бензина из-за введения стандарта Е10. Аналитики пояснили, что производить такое топливо невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы, а зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили все основные заправки вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда.

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