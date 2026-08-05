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Бизнес

На газификацию частного сектора в Омске выделят почти 600 млн рублей

Кабмин РФ выделит 598 млн рублей на улучшение качества воздуха в Омской области
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабинет министров РФ в рамках программы по улучшению качества воздуха дополнительно выделит более 590 млн рублей на газификацию частного сектора в Омске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«В 2026 году Омская область дополнительно получит 598 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие», — говорится в заявлении.

Из него следует, что распоряжение об увеличении объема финансирования уже подписано.

Как отметили в кабмине, с учетом выделенных ранее средств на проведение мероприятий по улучшению качества воздуха общее финансирование Омской области составит порядка 1 млрд рублей. Дополнительные средства потратят на газификацию частного сектора в Омске, где в переводе с печного на газовое отопление нуждаются более 2,8 тыс. зданий.

В мае в министерстве природных ресурсов и экологии РФ произошли кадровые перестановки. На должность первого заместителя главы ведомства был назначен Джамбулат Хатуов, который сменил на этом посту Константина Цыганова. Хатуов в прошлом был заместителем руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Ранее к Минприроды РФ обратились с просьбой проверить ПАО «Северсталь» из-за выбросов в атмосферу.

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