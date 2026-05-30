Стало известно имя нового замминистра природных ресурсов и экологии

Первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ назначили Джамбулата Хатуова
Джамбулат Хатуов, занимавший должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева, перешел на работу в Минприроды России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Теперь Джамбулат Хатуов будет контролировать работу департамента экономики замкнутого цикла и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в должности первого заместителя министра», — говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, решение о назначении уже подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Занимавший ранее пост первого заместителя министра Константин Цыганов продолжит курировать департамент финансов, управление кадров, работу в сфере гидрометеорологии и климатических изменений, а также национальный проект «Экологическое благополучие», но уже в статусе обычного заместителя министра.

В мае покинувшего РФ экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева арестовали за хищение средств РЭО.

Ранее новый замминистра обороны возглавил аппарат ведомства.

 
