Стало известно имя нового замминистра природных ресурсов и экологии

Джамбулат Хатуов, занимавший должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева, перешел на работу в Минприроды России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Теперь Джамбулат Хатуов будет контролировать работу департамента экономики замкнутого цикла и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в должности первого заместителя министра», — говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, решение о назначении уже подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Занимавший ранее пост первого заместителя министра Константин Цыганов продолжит курировать департамент финансов, управление кадров, работу в сфере гидрометеорологии и климатических изменений, а также национальный проект «Экологическое благополучие», но уже в статусе обычного заместителя министра.

В мае покинувшего РФ экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева арестовали за хищение средств РЭО.

