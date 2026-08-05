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Бизнес

Прибыль крупнейших нефтяных компаний резко возросла из-за войны на Ближнем Востоке

Guardian: крупнейшие нефтяные компании за три месяца получили прибыль в $93 млрд
Eli Hartman/Reuters

Прибыль восьми крупнейших мировых нефтяных компаний за три месяца превысила $90 млрд. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Издание подсчитало, что Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron и ExxonMobil каждую минуту получали свыше $700 тыс. прибыли. Рыночная капитализация этих компаний выросла примерно на $600 млрд, превысив $3 трлн. Наибольшую прибыль от продажи нефти получила государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco, которая сообщила об увеличении чистой прибыли за квартал на 34% до более чем $33 млрд.

Значительное увеличение доходов нефтяных гигантов вызвано резким ростом цен на энергоносители из-за боевых действий Соединенных Штатов против Ирана, что позволило почти удвоить совокупную прибыль.

4 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские нефтяные компании слишком много зарабатывают, и выразил недовольство сложившейся ситуацией.

Ранее в Иране похвастались доходами от продажи нефти за время войны с США.

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