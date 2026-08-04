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Бизнес

Логистическая компания FESCO отреагировала на атаку ВСУ в Черном море

FESCO приостановила прием заявок на перевозки через Черное море после атаки ВСУ
fesco

Транспортно-логистическая компания FESCO (входит в «Росатом») временно приостановила прием новых заявок на перевозку грузов через акваторию Черного моря. Об этом сообщается на сайте компании.

В FESCO пояснили, что решение принято после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контейнеровоз «Янина».

В пресс-службе подчеркнули, что главным приоритетом компании остаются безопасность экипажей и сохранность грузов.

Сейчас прорабатываются альтернативные варианты доставки с соблюдением необходимых мер безопасности. Сроки возобновления приема заявок на перевозки через Черное море в FESCO пока не раскрыли.

В ночь на 1 августа два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море в 130 милях от Новороссийска. Судно, принадлежащее логистической компании FESCO, затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что теплоход «Янина» — «самый обычный мирный контейнеровоз», который перевозил гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Он назвал удар по судну «пиратством и морским разбоем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дроны ВСУ атаковали турецкое судно с фруктами и овощами в Черном море.

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