Крупнейшая в мире нефтекомпания резко увеличила прибыль на фоне войны против Ирана

Чистая прибыль государственной энергокомпании Саудовской Аравии — Saudi Aramco — увеличилась по итогам второго квартала 2026 года на 44% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщается на сайте компании.

В отчете крупнейшей в мире нефтяной компании отмечается, что в апреле-июне чистая прибыль Saudi Aramco достигла $32,69 млрд. За аналогичный период 2025 года компания заработала $22,67 млрд. Таким образом, на фоне роста цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана показатель увеличился более чем на $10 млрд.

При этом в начале июля Саудовская Аравия объявила о самом большом снижении цен на свою основную марку нефти за последние 26 лет: в августе Arab Ligh будет стоить для покупателей в Азии $11 за баррель.

Нефть начала дешеветь в середине июня на фоне ирано-американского соглашения о прекращении боевых действий и разблокировке Ормузского пролива. С тех пор цена марки Brent опустилась ниже $71 за баррель — к уровню конца февраля, когда США и Израиль только начали кампанию против Ирана.

Ранее в «Роснефти» спрогнозировали среднюю цену нефти в 2026 году.