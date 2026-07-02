Цена нефти Brent упала ниже $71 за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 27 февраля

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 27 февраля 2026 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 03:04 мск, цена Brent снизилась на 0,94%, до $70,90 за баррель.

Накануне Центральный банк России выпустил резюме обсуждения ключевой ставки, в которой говорится, что цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. В материале отмечается, что сокращение запасов нефти в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту. Однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива.

19 июня аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив способно ослабить напряженность на нефтяном рынке и привести к снижению цен на сырье.

Ранее стало известно, сколько будет стоить нефть после мирного соглашения США и Ирана.