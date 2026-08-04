В России вводят временные ограничения на транзит мяса птицы из ЕС

Россельхознадзор с 5 августа вводит ограничения на транзит мяса птицы из ЕС

Россельхознадзор с 5 августа 2026 года вводит временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза (ЕС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Россельхознадзора, решение принято в целях недопущения распространения заразной болезни среди животных и защиты потребителей. Причиной стало выявление факта незаконной перевозки субпродуктов птицы, которые выдавались за продукцию немецкого происхождения, через Польшу. Как уточнили в ведомстве, груз следовал транзитом через Россию в Узбекистан по поддельным ветеринарным сертификатам. Машина, перевозившая товар, была с польскими номерами.

Согласно данным, полученным из информационных систем Россельхознадзора и немецкой ветслужбы, происхождение продукции установить не удалось.

«Также направлен запрос в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок», — говорится в публикации.

В Россельхознадзоре отметили, что до 6 августа включительно разрешен транзит продукции, которая была сертифицирована и отгружена до 5 августа. Ограничения будут сняты после переговоров с Еврокомиссией, которые состоятся по итогам расследования выявленных нарушений.

До этого Россельхознадзор ограничил ввоз двух партий свиного шпика объемом 43,6 тонны, которые должны были транзитом доставить из Белоруссии в Казахстан через территорию РФ. В ведомстве усомнились в происхождении сырья, из которого был изготовлен товар. Белорусская компания ООО «Велес-Мит» пыталась провезти товар по поддельному ветеринарному сертификату. В продукции были обнаружены остатки лекарств, антибиотиков, а также бактерии листерии и кишечная палочка.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении.