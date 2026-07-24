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Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля ограничит импорт молочной продукции из Армении
StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ТАСС, ограничения начинают действовать с 27 июля 2026 года.

Уточняется, что с 14 по 21 июля специалисты ведомства провели проверку молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляют молочную продукцию в Россию, по результатам которой выявили, что в ней использовалось молоко от зараженного поголовья.

«Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, подтвердились факты применения сырья из третьих стран при производстве высокожирной продукции для российского рынка, несмотря на ранее полученные заверения от ветеринарной службы Армении о применении только отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. В Россельхознадзоре объяснили это ростом выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Ранее в Армении подсчитали, во сколько стране обойдутся ограничения на поставки в Россию.

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