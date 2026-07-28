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Бизнес

Россельхознадзор запретил поставку одного продукта из Белоруссии

Россельхознадзор пресек ввоз 43 тонн свиного шпика из Белоруссии
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Россельхознадзор ограничил ввоз двух партий свиного шпика объемом 43,6 тонны, которые должны были транзитом доставить из Белоруссии в Казахстан через территорию РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве усомнились в происхождении сырья, из которого был изготовлен товар. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о белорусском производителе ООО «Велес-Мит».

По информации ведомства, белорусская компания пыталась провезти товар по поддельному ветеринарному сертификату. Белорусская ветеринарная система установила, что сырье на предприятие могло поступить из Дании.

Россельхознадзор обратился в Минсельхозпрод Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию продуктов «Велес-Мит» в страны ЕАЭС для проведения проверки. Помимо этого, ведомство ограничило импорт и транзит всей мясной продукции компании из-за повторного несоответствия нормам и требованиям России, а также техрегламентов ЕАЭС.

Уточняется, в продукции данного белорусского производителя были обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также несоответствия по микробиологическим показателям – листерии и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

На прошлой неделе Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении, так как в ней использовалось молоко от зараженного поголовья.

Ранее Россия ограничила импорт томатов из Турции.

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