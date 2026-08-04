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Бизнес

Путин отметил запасы алмазов «Алросы» в миллиард карат

Путин заявил, что у «Алросы» примерно 50% от общемировых запасов алмазов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором «Алросы» Павлом Маринычевым рассказал о запасах алмазов компании в один миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов. Его слова приводит РИА Новости.

«У вас запасы — один миллиард карат. Это примерно 50% от общемировых запасов алмазов», — сказал он.

Глава российского государства также отметил, что доля «Алросы» в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.

Компания «Алроса» — это мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В 2025 году компания сократила добычу на 10% — до 29,8 млн каратов. По итогам 2026 года «Алроса» намерена добыть 25-26 млн каратов алмазов.

В июле компания «Алроса» представила уникальный бриллиант редкого лавандового оттенка, ограненный в форме сердца. Драгоценный камень весом 2,03 карата вошел в коллекцию инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive.

Ранее геммолог рассказал, как отличить бриллиант от подделки в магазине.

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