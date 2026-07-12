Геммолог объяснил, как отличить бриллиант от подделки в магазине

Даже специалист-геммолог без приборов не сможет надежно отличить природный бриллиант от синтетического алмаза или имитации. Истории из фильмов, где ювелир мельком смотрит в лупу и уверенно ставит диагноз, — чудовищное упрощение, рассказал «Газете.Ru» Кирилл Суслов, геммолог, основатель компании «Баснословно».

На рынке есть имитации природных бриллиантов (чаще всего муассаниты и фианиты) и синтетические алмазы. Последние не имитация, а именно синтетика. В русской терминологии это «выращенный» или «синтетический» камень — их растят на крупных заводах, а не в лабораториях.

«У неспециалиста есть шансы определить муассанит: его игра превышает игру бриллианта, при точечном освещении фонариком это бросается в глаза. При увеличении через площадку видно, что грани низа муассанита двоятся — у алмаза такого нет. С фианитом сложнее: его грани не двоятся, как у бриллианта. Популярный тест на конденсат (подышать на камень и проверить скорость испарения влаги) работает только для отдельного камня в идеальных условиях. В оправе на результат влияют металл, загрязнения и влажность воздуха», — объяснил он.

Синтетический алмаз выглядит в изделии так же, как природный. Его диагностика даже в геммологической лаборатории основана на нюансах быстрого роста, которые видны только на специальных приборах. Лупа и глаз здесь бессильны.

«Советы светить УФ-фонариком могут запутать. У синтетических алмазов есть две технологии выращивания с разной реакцией на УФ, да и природные камни реагируют по-разному. Подозрительна яркая реакция, остающаяся на пару секунд после выключения. Но ее отсутствие не говорит о природном происхождении. В лаборатории светят разным УФ, смотрят при увеличении и ищут типичные узоры — это сложно», — отметил эксперт.

Неожиданный помощник — маркировка на рундисте (пояске камня). Если там есть LGD, LG, LABORATORY — это синтетика. Если комбинация знаков и логотипа — это номер сертификата, его нужно проверить на сайте лаборатории. Однако на рынке есть и фальшивая маркировка. Экспертное заключение должно быть выдано известной лабораторией, а не продавцом. Но его отсутствие не говорит о синтетике — могли просто сэкономить.

«Бытовые даймонд-тестеры в условиях обилия синтетики — самообман. Стекло или кварц они определят, но синтетический алмаз — как правило, нет», — предупреждает Суслов.

Главный совет геммолога: покупайте там, где дадут кассовый чек, идите с изделием не к ювелиру, а к геммологу и по результатам экспертизы решайте, что делать дальше.

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