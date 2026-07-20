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Общество

В России показали редчайший лавандовый бриллиант

«Алроса» показала редкий лавандовый бриллиант в форме сердца за 125 млн рублей
АК «АЛРОСА»

Компания «Алроса» в преддверии Дня алмазодобытчика представила уникальный бриллиант редкого лавандового оттенка, ограненный в форме сердца. Драгоценный камень весом 2,03 карата вошел в коллекцию инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive. Об этом сообщили в компании.

Бриллиант изготовили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. По оценке специалистов, возраст кристалла достигает 350 млн лет. На его огранку потребовалось более шести месяцев. Его оценочная стоимость составляет $1,585 млн, или около 125 млн рублей.

Главной особенностью камня стал фантазийный цвет Intense Purple Pink с ярко выраженным лавандовым оттенком. В «Алросе» отметили, что бриллианты такой цветовой категории встречаются крайне редко. Их ценность особенно выросла после закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который ранее обеспечивал до 90% мирового объема розовых бриллиантов различных оттенков.

По данным Fancy Color Research Foundation, за последние 20 лет мировые цены на розовые бриллианты увеличились почти на 400%. Представленный камень также обладает характеристикой чистоты VS2.

«Алроса» ведет геологоразведку, добычу, продажу и огранку алмазного сырья. Основные производственные активы компании расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области.

Согласно данным компании, Российской Федерации принадлежит 33,03% акций «Алросы», Республике Саха (Якутия) — 25%, администрациям районов (улусов), на территории которых работают предприятия компании, — 8%. Еще около 34% акций находятся в свободном обращении.

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