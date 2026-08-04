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Бизнес

АЭС «Пакш» могла полностью остановиться минувшей ночью

Премьер Мадьяр: риск полной остановки АЭС «Пакш» этой ночью был высоким
АЭС «Пакш»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что минувшей ночью вероятность полной остановки АЭС «Пакш» была очень высокой из-за низкого уровня воды в Дунае.

«Около 01:30 (02:30 часов мск. — «Газета.Ru») нас отделяли считанные миллиметры от полной остановки АЭС «Пакш», но затем уровень воды перестал падать, а к утру поднялся на 1,5 см. В данный момент последний энергоблок работает в штатном режиме», — поделился Мадьяр.

Из-за аномальной жары в Европе уровень воды в Дунае понизился до исторического минимума.

Накануне эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил, что обмеление рек в Европе негативно отразилось на работе гидроэлектростанций, атомных электростанциях, а также осложнило речные перевозки.

Специалист рассказал, что аномальная жара привела к снижению уровня воды в реках Европы, что уменьшает выработку электроэнергии на ГЭС, поскольку маловодными становятся и водохранилища гидроэлектростанций.

Ранее на Западе предрекли рост цен на продукты из-за жары и вооруженных конфликтов.

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