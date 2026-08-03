Экономист рассказал о последствиях обмеления рек в Европе

Обмеление рек в Европе негативно отразилось на работе гидроэлектростанций, атомных электростанциях, а также осложнило речные перевозки. Об этом газете «Взгляд» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Специалист рассказал, что аномальная жара привела к снижению уровня воды в реках Европы, что уменьшает выработку электроэнергии на ГЭС, поскольку маловодными становятся и водохранилища гидроэлектростанций.

«Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, или АЭС вовсе останавливаются. Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов», — подчеркнул он.

По словам эксперта, именно по этим причинам в ближайшие дни приостановит работу венгерская АЭС «Пакш».

Юшков также объяснил, что жаркая и безветренная погода снизила выработку ветряных электростанций и негативно повлияла на работу аккумуляторов, используемых в солнечной энергетике.

Кроме того, обмеление крупных рек создает трудности для речных перевозок, в том числе при транспортировке угля.

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