На Западе предрекли рост цен на продукты из-за жары и вооруженных конфликтов

Мировые цены на продовольствие могут значительно вырасти из-за экстремальной жары, вооруженных конфликтов и плохого урожая. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, давление на мировой рынок усиливают конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также неблагоприятные погодные условия. Все это нарушает цепочки поставок, повышает стоимость удобрений и создает риски для сельскохозяйственного производства.

Отмечается, что особую тревогу вызывает ситуация в Европе, где продолжительная жара и засуха уже привели к ухудшению прогнозов по урожаю. По оценке Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (JRC), повторяющиеся волны жары сократили потенциал урожайности как озимых, так и яровых культур. Прогнозы по большинству летних культур, включая кукурузу и подсолнечник, были снижены, а общий урожай зерновых в ЕС ожидается ниже среднего уровня за последние пять лет.

Автор пишет, что сочетание климатических аномалий с продолжающимися геополитическими кризисами создает предпосылки для нового витка продовольственной инфляции, который может затронуть как развитые, так и развивающиеся страны.

22 июля Bloomberg сообщил, что цены на пшеницу и кукурузу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море. Агентство отмечает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря — ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и РФ в совокупности приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой.

Ранее аномальная жара ударила по экономике Британии.