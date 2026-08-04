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Бизнес

В МИД рассказали о работе РФ и Казахстана по развитию маркетплейсов до ударов ВСУ

Галузин: РФ и Казахстан еще до атак ВСУ работали по интеграции маркетплейсов
kelvn/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Казахстан еще до атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) работали по интеграции маркетплейсов. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума в беседе с ТАСС.

«Еще до всех событий, еще до всех этих варварских действий киевского режима, в том числе в нашей экономической повестке находился и находится вопрос интеграции наших маркетплейсов. Мы знаем, что на «Озон», на Wildberries зарегистрированы уже сотни тысяч казахстанских поставщиков», — сказал он.

Галузин также отметил, что работа в этом направлении не прекращается.

До этого министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries планирует запустить в Астане и Алма-Ате свыше 260 тыс. квадратных метров складов в первом квартале следующего года. По его словам, суммарная площадь складов Wildberries в Казахстане составит свыше 260 тыс. квадратных метров. По информации правительства Казахстана, объем инвестиций составит 47,7 млрд тенге ($100,9 млн).

Ранее в Ленобласти после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries.

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