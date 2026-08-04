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Бизнес

Названы российские регионы с зарплатой свыше 200 тысяч рублей

Росстат: в трех регионах России средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей
«Газета.Ru»

Среднюю заработную плату свыше 200 тысяч рублей зафиксировали в мае этого года в трех субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что такая зарплата была выявлена в Ямало-Ненецком автономном округе (205,3 тыс. рублей), Магаданской области (214,4 тыс. рублей) и Чукотском автономном округе (260,7 тыс. рублей).

При этом, согласно материалам ведомства, средний размер месячной зарплаты в мае 2026 года составил 110 216 рублей.

До этого Росстат сообщил, что по итогам мая 2026 года средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей уже в 25 регионах России. Москва оказалась лишь на пятом месте в этом списке.

В июле Росстат назвал топ-5 регионов, где за последние 10 лет зарплаты выросли больше всего. В рейтинг вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Ранее сообщалось, что у каждого четвертого россиянина нет финансовой подушки.

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