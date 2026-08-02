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Общество

Названы регионы, где средняя зарплата превысила отметку в 100 тысяч рублей

Росстат: в 25 регионах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

По итогам мая 2026 года средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей уже в 25 регионах России. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировало РИА Новости.

Самые высокие средние доходы зафиксированы на Чукотке — 260,7 тысячи рублей в месяц. Следом идут Магаданская область с показателем 214,5 тысячи рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составила 205,4 тысячи рублей.

Еще в шести регионах среднемесячные зарплаты превысили 150 тысяч рублей. На Камчатке этот показатель достиг 198,8 тысячи рублей, в Москве — 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе — 178 тысяч, в Якутии — 169,2 тысячи, на Сахалине — 160,7 тысячи, а в Мурманской области — 150,5 тысячи рублей.

До этого Росстат назвал топ-5 регионов, где за последние 10 лет зарплаты выросли больше всего. В рейтинг вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Ранее в России назвали причины, почему зарплаты учителей так сильно различаются по регионам.

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